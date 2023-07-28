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Ларионова Анна

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Ерофеев Ларион

Мать: Михеева Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Семенова Клавдия

Отец ребёнка: Семенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
24.02.1888 ст.

Муж: Семенов Николай

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Панкратий Фомин, Владимир Агапофондов
Рождение ребёнка
18.11.1888 ст.

Сын: Николаев Яков

Отец ребёнка: Семенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.

Дочь: Николаева Агрипина

Отец ребёнка: Семенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.04.1893 ст.

Сын: Николаев Семен

Отец ребёнка: Семенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.

Сын: Николаев Елисей

Отец ребёнка: Семенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.

Дочь: Николаева Мария

Отец ребёнка: Семенов Николай

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Николаев Григорий

Отец ребёнка: Семенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область