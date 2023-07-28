Ларионова Анна
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Ерофеев Ларион
Мать: Михеева Матрена
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Семенова Клавдия
Отец ребёнка: Семенов Николай
Бракосочетание
24.02.1888 ст.
Муж: Семенов Николай
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Панкратий Фомин, Владимир Агапофондов
Рождение ребёнка
18.11.1888 ст.
Сын: Николаев Яков
Отец ребёнка: Семенов Николай
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.
Дочь: Николаева Агрипина
Отец ребёнка: Семенов Николай
Рождение ребёнка
09.04.1893 ст.
Сын: Николаев Семен
Отец ребёнка: Семенов Николай
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.
Сын: Николаев Елисей
Отец ребёнка: Семенов Николай
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.
Дочь: Николаева Мария
Отец ребёнка: Семенов Николай
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Николаев Григорий
Отец ребёнка: Семенов Николай