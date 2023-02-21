Шванченко Дмитрий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШванченко Дмитрий ?

Шванченко Дмитрий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Мать: Шванченко Анастасия Ионовна ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шванченко Павел Дмитриевич ?

Мать ребёнка: Шванченко Анна ?

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Василий ?

Мать ребёнка: Шванченко Анна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Герасим ?

Мать ребёнка: Шванченко Анна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Петр ?

Мать ребёнка: Шванченко Анна ?

Смерть
Неизвестно