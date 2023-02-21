Шванченко Дмитрий ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шванченко Павел Дмитриевич ?
Мать ребёнка: Шванченко Анна ?
Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Василий ?
Мать ребёнка: Шванченко Анна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Герасим ?
Мать ребёнка: Шванченко Анна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Петр ?
Мать ребёнка: Шванченко Анна ?
Смерть
Неизвестно