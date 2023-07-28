Марья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Фетисов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фетисов
Смерть
Неизвестно