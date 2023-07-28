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Марья Иванова

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Фетисов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фетисов

Смерть
Неизвестно