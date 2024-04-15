Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Новошешминский, с. Тубылгы Тау

Дата рождения

19.12.1885

Дата смерти

13.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1888 г.р.

Дети

1914 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1885

Отец: Исмагил (Исмагыйл)

Мать: Бәдәрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исмагилова) Миннегайшә Абубакир Кызы

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы

Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Исмагилов Аблкәрәм (Абелкәрәм) Абубакир Улы

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Исмагилов Нагимулла Абубакир Улы

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
27.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы

Рождение ребёнка
01.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы

Смерть
13.07.1983

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