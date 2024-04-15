Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Новошешминский, с. Тубылгы Тау
Дата рождения19.12.1885
Дата смерти13.07.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1885
Отец: Исмагил (Исмагыйл)
Мать: Бәдәрия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исмагилова) Миннегайшә Абубакир Кызы
Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Исмагилов Аблкәрәм (Абелкәрәм) Абубакир Улы
Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
1923
Сын: Исмагилов Нагимулла Абубакир Улы
Мать ребёнка: Галимә Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
27.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы
Рождение ребёнка
01.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы
Смерть
13.07.1983