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Свитюк Петр Филимонович
Свитюк Петр Филимонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Свитюк Филимон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец:
Свитюк Филимон
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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