Свитюк Петр Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк Петр Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Свитюк Филимон

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно