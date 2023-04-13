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Богомолов Юрий Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.03.1937

Дата смерти

13.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937

Отец: Богомолов Александр

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.02.1971

Дочь: Богомолова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Богомолова Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
23.07.1975

Сын: Богомолов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Богомолова Ольга Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Ольга Георгиевна

Смерть
13.04.2023
Москва, город федерального значения Москва