Богомолов Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1937
Дата смерти13.04.2023
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937
Отец: Богомолов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1971
Дочь: Богомолова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Богомолова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
23.07.1975
Сын: Богомолов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Богомолова Ольга Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2023