Демидова Анна "Московка" Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова Анна "Московка" Гавриловна

Демидова Анна "Московка" Гавриловна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1944 и 1945

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900

Сын: Демидов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Старцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Метрическая запись не найдена (по состоянию на 30.03.2023)
Рождение ребёнка
05.01.1911 ст.

Сын: Демидов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, ф. 2121, о. 2, д. 133, лл. 47-48 Метрическая книга церкви Николаевской в Берсеневке Замоскворецкого сорока г. Москвы О родившихся, 1911 год День рождения - 5 января, день крещения - 12 ян... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 1944 и 1945
Костёнки, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Костёнки, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Похоронена во дворе дома, в котором жил сын Николай Васильевич. Долгое время на месте захоронения находился крест. Ныне во дворе ничего не осталось.