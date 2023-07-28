Демидова Анна "Московка" Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1944 и 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900
Сын: Демидов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Старцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
Метрическая запись не найдена (по состоянию на 30.03.2023)
Рождение ребёнка
05.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
ЦГА Москвы, ф. 2121, о. 2, д. 133, лл. 47-48 Метрическая книга церкви Николаевской в Берсеневке Замоскворецкого сорока г. Москвы О родившихся, 1911 год День рождения - 5 января, день крещения - 12 ян... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1944 и 1945
Похороны
Неизвестно
Похоронена во дворе дома, в котором жил сын Николай Васильевич. Долгое время на месте захоронения находился крест. Ныне во дворе ничего не осталось.