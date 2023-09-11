Козлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2011

Дочь: Козлова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.2016

Сын: Козлов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Елена Владимировна

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