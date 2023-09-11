Козлов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2011
Дочь: Козлова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.2016
Сын: Козлов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Козлова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно