Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Овсяников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Поручители по невесте Ярославские мещане Иван Дмитриевич Волков Николай Васильевич Шапошников
Рождение ребёнка
08.01.1898
Сын: Горбунов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Троицкая церковь Норского посада, приемники Ярославские мещане Топленков Топленников? Анна Васильевна Постникова
Рождение ребёнка
05.07.1899
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: Оладейникова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Смерть
1949