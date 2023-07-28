Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Овсяников Василий

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Горбунов Иван Михайлович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Поручители по невесте Ярославские мещане Иван Дмитриевич Волков Николай Васильевич Шапошников
Рождение ребёнка
08.01.1898

Сын: Горбунов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Троицкая церковь Норского посада, приемники Ярославские мещане Топленков Топленников? Анна Васильевна Постникова
Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Горбунов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: Оладейникова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
1949