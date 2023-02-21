Дурнева Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева Наталья Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Дурнев Геннадий Николаевич

Мать: Дурнева Надежда Ивановна