Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Дурнева Наталья Геннадьевна
Дурнева Наталья Геннадьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дурнев Геннадий Николаевич
1935 г.р.
Мать
Дурнева Надежда Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Дурнев Геннадий Николаевич
Мать:
Дурнева Надежда Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь