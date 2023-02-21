Воронова (Гаврилова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Иван
Мать: Гаврилова ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Тамара Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно