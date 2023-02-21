Воронова (Гаврилова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Гаврилова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Иван

Мать: Гаврилова ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Тамара Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно