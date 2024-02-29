Морозов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Юрий

Морозов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Дмитрий

Мать: Морозова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Сергей

Мать ребёнка: Морозова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Валентина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close