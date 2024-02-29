Морозов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Дмитрий
Мать: Морозова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Сергей
Мать ребёнка: Морозова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Валентина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Солгон