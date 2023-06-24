Манакова (Тюрикова) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манакова (Тюрикова) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1943

Дочь: Павловская Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Манаков Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаков Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаков Валентин Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаков Георгий

Смерть
Неизвестно