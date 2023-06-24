Манакова (Тюрикова) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1943
Дочь: Павловская Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Манаков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаков Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаков Валентин Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манаков Георгий
Смерть
Неизвестно