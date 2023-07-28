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Федосья Сергеева
Федосья Сергеева
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Место рождения
Забалуйка
, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1866
Дата смерти
02.01.1867
Пол
Женский
Отец
Палагин Сергей Емельянов
1843 г.р.
Мать
Палагина Домна Никифорова
До 1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Палагин Сергей Емельянов
Мать:
Палагина Домна Никифорова
Забалуйка
, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.01.1867
Забалуйка
, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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