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Федосья Сергеева

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

02.01.1867

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

До 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Палагин Сергей Емельянов

Мать: Палагина Домна Никифорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.01.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область