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Кокорина Капитолина Степанова

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кокорин Степан Васильев

Мать: Кокорина Аграфена

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Смерть
Неизвестно
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