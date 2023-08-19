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Юркова Акулина

Место рождения

Кемуль, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Около 1717 г.р.
1722 г.р.

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Иван

Мать: не указана

Кемуль, Чайковский, Пермский край
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ. / другой год 1688
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Юрков Демид

Отец ребёнка: Юрков Алексей

Кемуль, Чайковский, Пермский край
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1722

Сын: Юрков Фока

Отец ребёнка: Юрков Алексей

Кемуль, Чайковский, Пермский край
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Алексей

Смерть
Неизвестно
Кемуль, Чайковский, Пермский край
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