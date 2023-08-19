Юркова Акулина
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Иван
Мать: не указана
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ. / другой год 1688
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Юрков Демид
Отец ребёнка: Юрков Алексей
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1722
Сын: Юрков Фока
Отец ребёнка: Юрков Алексей
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Алексей
Смерть
Неизвестно