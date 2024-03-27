Гайнутдин Мухамедрахимов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения19.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1834
Отец: Мухаметрахим Сын Зирмака
Мать: Зямиля Заитова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы
Рождение ребёнка
27.10.1872
Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы
Рождение ребёнка
27.07.1876
Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы
Рождение ребёнка
25.09.1880
Дочь: Бибифатыма Гайнутдин Кызы
Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы
Смерть
Неизвестно