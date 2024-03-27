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Гайнутдин Мухамедрахимов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

19.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1834

Отец: Мухаметрахим Сын Зирмака

Мать: Зямиля Заитова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахретдин Гайнетдин Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Гилязетдин Гайнутдин Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Салахетдин Гайнутдин Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Рождение ребёнка
25.09.1880

Дочь: Бибифатыма Гайнутдин Кызы

Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Рождение ребёнка
1906

Сын: Билялетдин Гайнутдин Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Рождение ребёнка
1911

Сын: Нурмухамед Гайнутдин Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Смерть
Неизвестно

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