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Семенов Иван (Иоанн) Калинин

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.06.1785 ст.

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1785 ст.

Отец: Семенов Калина Кондратьев

Мать: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Семенов Семен Иванов

Мать ребёнка: Семенова Федосья

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812