Семенов Иван (Иоанн) Калинин
Место рождения
Дата рождения24.06.1785 ст.
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1785 ст.
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Семенов Семен Иванов
Мать ребёнка: Семенова Федосья
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812