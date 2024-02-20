Доцоев Александр (Дебе) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Александр (Дебе)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доцоев Каурбек

Мать: Доцоев Ханиффа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Шура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоева Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликова Нина

Мать ребёнка: Доцоева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Доцоева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоева Тамара

Смерть
Неизвестно
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