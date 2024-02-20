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(Górska) Anna
(Górska) Anna
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
До 1904
Пол
Женский
Отец
Górski Franciszek
1858 г.р.
Мать
Górska (Komar) Zofia
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Górski Franciszek
Мать:
Górska Zofia
Смерть
До 1904
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