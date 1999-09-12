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Филатов Виктор Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1938

Дата смерти

12.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.171

Дочь: Розанова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Филатова Евгения Алексеевна

Рождение
24.08.1938

Отец: не указан

Мать: Филатова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1973

Сын: Филатов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Филатова Евгения Алексеевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
12.09.1999