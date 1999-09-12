Филатов Виктор Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1938
Дата смерти12.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.171
Дочь: Розанова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Филатова Евгения Алексеевна
Рождение
24.08.1938
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1973
Сын: Филатов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Филатова Евгения Алексеевна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
12.09.1999