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Петров Роман Иванов

Место рождения

Арлагуль, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Петров Иван

Мать: не указана

Арлагуль, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Николай Романович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Савва Романов

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Иван Романов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петров Дмитрий Романович

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1855
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область