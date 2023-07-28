Петров Роман Иванов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Петров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Петров Савва Романов
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Петров Иван Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1855
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область