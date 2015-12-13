Новиков Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

13.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Анфиса Александровна

Смерть
13.12.2015
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область