Новиков Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти13.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Анфиса Александровна
Смерть
13.12.2015
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область