Козлов Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно