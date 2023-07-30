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Козлов Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Козлов Егор Григорьевич

Мать: Козлова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Козлов Евстрат Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Козлов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Козлов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Козлов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Козлов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно