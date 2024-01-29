Бабин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Халяпина Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Иван Егорович
Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Вера Егоровна
Смерть
Неизвестно