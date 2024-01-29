Бабин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Халяпина Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Николай Егорович

Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Иван Егорович

Мать ребёнка: Бабина Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Вера Егоровна

Смерть
Неизвестно
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