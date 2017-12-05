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Гаврильчик Владлен Васильевич

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Место рождения

Термез, Узбекская ССР (ныне - Узбекистан)

Дата рождения

27.11.1929

Дата смерти

05.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Термез, Узбекская ССР (ныне - Узбекистан)
Место жительства
С 1943 по 1947
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Ашхабад
Смерть
05.12.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург