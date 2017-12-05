Гаврильчик Владлен Васильевич
Место рожденияТермез, Узбекская ССР (ныне - Узбекистан)
Дата рождения27.11.1929
Дата смерти05.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Термез, Узбекская ССР (ныне - Узбекистан)
Место жительства
С 1943 по 1947
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1955
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ашхабад
Смерть
05.12.2017