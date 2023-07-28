Зипир (Татарова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Татарова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1900

Муж: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.06.1900

Сын: Зипир Петр Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Зипир Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.09.1906

Сын: Зипир Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Зипир Антоний Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Зипир Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Зипир Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.12.1913

Сын: Зипир Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно