Зипир (Татарова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1900
Рождение ребёнка
25.06.1900
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.05.1902
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.09.1906
Сын: Зипир Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.01.1908
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.02.1912
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.12.1913
Отец ребёнка: Зипир Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно