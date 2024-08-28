Шухтуева Марья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шухтуева Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шухтуев Тихон Егоров
Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шухтуев Иван Егоров
Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов
Смерть
Неизвестно