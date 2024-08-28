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Шухтуева Марья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухтуев Егор Максимов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шухтуева Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шухтуев Герасим Егоров

Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шухтуев Василий Егоров

Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шухтуев Тихон Егоров

Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шухтуев Иван Егоров

Отец ребёнка: Шухтуев Егор Максимов

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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