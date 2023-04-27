Куценко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Дорофеева Людмила
Отец ребёнка: Куценко Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Куценко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Куценко Андрей
Рождение ребёнка
09.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куценко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куценко Владимир
Отец ребёнка: Куценко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куценко Сергей
Отец ребёнка: Куценко Андрей
Смерть
1998