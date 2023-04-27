Куценко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Дорофеева Людмила

Отец ребёнка: Куценко Андрей

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Куценко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Куценко Андрей

Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куценко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Владимир

Отец ребёнка: Куценко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Сергей

Отец ребёнка: Куценко Андрей

Смерть
1998