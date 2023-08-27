Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миша

Мать: ??

Рождение ребёнка
07.10.1946

Дочь: Протасова Алла

Отец ребёнка: Протасов Афоня

Рождение ребёнка
03.07.1953

Дочь: Протасова Галя

Отец ребёнка: Протасов Афоня

Рождение ребёнка
01.09.?

Дочь: Протасова Валя

Отец ребёнка: Протасов Афоня

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Афоня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витя

Отец ребёнка: Протасов Афоня

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close