Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1946
Дочь: Протасова Алла
Отец ребёнка: Протасов Афоня
Рождение ребёнка
03.07.1953
Дочь: Протасова Галя
Отец ребёнка: Протасов Афоня
Рождение ребёнка
01.09.?
Дочь: Протасова Валя
Отец ребёнка: Протасов Афоня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Протасов Афоня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витя
Отец ребёнка: Протасов Афоня
Смерть
Неизвестно