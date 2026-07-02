Курочкин Николай Михайлов 19.12.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Курочкин Николай Михайлов

Автор
АБ
Бахвалов А.

мужской, родился 19.12.1894, Белая Колпь, Шаховская, Московская область

умер 17.08.1969

Отец
Курочкин МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна12.08.1921 г.р.
Алексеева (Курочка) Галина АлексееваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894

Отец: Курочкин Михаил

Мать: не указана

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Матрёна Васильева

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Курочка) Галина Алексеева

Мать ребёнка: Курочкина Матрёна Васильева

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
12.08.1921

Дочь: Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Матрёна Васильева

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Смерть
17.08.1969

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