Курочкин Николай Михайлов
мужской, родился 19.12.1894, Белая Колпь, Шаховская, Московская область
умер 17.08.1969
ОтецКурочкин МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна12.08.1921 г.р.
Алексеева (Курочка) Галина АлексееваНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894
Отец: Курочкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева (Курочка) Галина Алексеева
Мать ребёнка: Курочкина Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
12.08.1921
Дочь: Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Матрёна Васильева
Смерть
17.08.1969