Боков Максим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Максим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Боков Никифор Тимофеевич

Мать: не указана

Смерть
1880