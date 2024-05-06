Агафья Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Максимовна

Агафья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Максимов Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Новое Качаево, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Место рождения - Новое Качаево Большеигнатовский район Мордовской АССР, место жительства - Новое Чамзино Большеигнтаовский р-н Мордовской АССР (в 1941 - с. Подолино Химкинского р-на Московской облас... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.