Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: не указан
Новое Качаево, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Место рождения - Новое Качаево Большеигнатовский район Мордовской АССР, место жительства - Новое Чамзино Большеигнтаовский р-н Мордовской АССР (в 1941 - с. Подолино Химкинского р-на Московской облас... Показать все
Смерть
Неизвестно