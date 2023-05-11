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Раиса Петрова

Место рождения

Дробышево, Зубцовский уезд, Тверская губерния, Россия

Дата рождения

01.08.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1828

Отец: Пётр Акимович

Мать: Васса Марковна

Дробышево, Зубцовский уезд, Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Голубкова Дарья

Отец ребёнка: Анисим Карпов

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Карпов

Смерть
Неизвестно