Раиса Петрова
Место рожденияДробышево, Зубцовский уезд, Тверская губерния, Россия
Дата рождения01.08.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1828
Отец: Пётр Акимович
Мать: Васса Марковна
Дробышево, Зубцовский уезд, Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Голубкова Дарья
Отец ребёнка: Анисим Карпов
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Карпов
Смерть
Неизвестно