Ондар Хербис (Шораан) Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Хербис (Шораан) Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЧК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.2016

Сын: Ондар Айырат Шораанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.2018

Дочь: Ондар Ариана Шораановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности