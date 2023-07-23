Ондар Хербис (Шораан) Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2018
Дочь: Ондар Ариана Шораановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности