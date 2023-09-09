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Бебко Ксения Арсентьевна
Бебко Ксения Арсентьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Валентина
1937 г.р.
сын
Добавил:
СЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь:
Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
сын
Отец ребёнка: не указан
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