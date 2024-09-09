Попова Фомина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Попов Николай Фомич
Мать: Попова Дарья Егоровна
Бракосочетание
24.06.1837
Рождение ребёнка
26.06.1840
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.08.1841
Дочь: Фомина Васса Терентьевна
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1846
Дочь: Фомина Гликерия Терентьевна
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фомина Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фомина Ненила Терентьевна
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
16.12.1851
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фомина Аксинья Терентьевна
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
09.01.1856
Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич
Смерть
Неизвестно