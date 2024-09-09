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Попова Фомина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Попов Николай Фомич

Мать: Попова Дарья Егоровна

Бракосочетание
24.06.1837

Муж: Фомин Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
26.06.1840

Сын: Фомин Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.08.1841

Дочь: Фомина Васса Терентьевна

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.05.1846

Дочь: Фомина Гликерия Терентьевна

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фомина Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фомина Ненила Терентьевна

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.12.1851

Сын: Фомин Даниил Терентьевич

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фомина Аксинья Терентьевна

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.01.1856

Сын: Фомин Конон Терентьевич

Отец ребёнка: Фомин Терентий Матвеевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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