Самойлов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Гавриил

Самойлов Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Троицкая Раиса Гаврииловна

Мать ребёнка: Самойлова Анна

Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Самойлова Анна

Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шангина Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Самойлова Анна

Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Наталья Гаврииловна

Мать ребёнка: Самойлова Анна

Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огнева Анастасия Гаврииловна

Мать ребёнка: Самойлова Анна

Кондринка
Место жительства
Неизвестно
Кондринка
Смерть
Неизвестно