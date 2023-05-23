Самойлов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Троицкая Раиса Гаврииловна
Мать ребёнка: Самойлова Анна
Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Самойлова Анна
Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шангина Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Самойлова Анна
Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Наталья Гаврииловна
Мать ребёнка: Самойлова Анна
Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огнева Анастасия Гаврииловна
Мать ребёнка: Самойлова Анна
Кондринка
Место жительства
Неизвестно
Кондринка
Смерть
Неизвестно