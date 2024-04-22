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Семен Степанов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1720 ст.

Дата смерти

29.08.1796 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
1765 г.р.
Около 1773 г.р.
1780 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.

Отец: Степан Евстафьев

Мать: Ульяна Спиридонова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Дочь: Варвара Семенова

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Никита Семенов

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Устинья Семенова

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1780 ст.

Сын: Аким Семенов

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Степан Семенов

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1793 ст.

Сын: Назар Семенов

Мать ребёнка: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №5 Той же округи, вотчины ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова у крестьянина Семена Степанова родился сын Назарий, 14 (числа).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Еремеева

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
29.08.1796 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Запись №8 Рузской округи, вотчины Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова крестьянин Семен Степанов, 70 лет, от водянки. Пред кончиною исповеди и святого причастия сподоблен и погребен на о... Показать все
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