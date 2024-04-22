Семен Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720 ст.
Дата смерти29.08.1796 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.
Отец: Степан Евстафьев
Мать: Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Дочь: Варвара Семенова
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Никита Семенов
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Устинья Семенова
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
03.09.1780 ст.
Сын: Аким Семенов
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Степан Семенов
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
14.10.1793 ст.
Сын: Назар Семенов
Мать ребёнка: Наталья Еремеева
Запись №5 Той же округи, вотчины ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова у крестьянина Семена Степанова родился сын Назарий, 14 (числа).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Еремеева
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1796 ст.
Запись №8 Рузской округи, вотчины Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова крестьянин Семен Степанов, 70 лет, от водянки. Пред кончиною исповеди и святого причастия сподоблен и погребен на о... Показать все