Кирпичникова Пелагея Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Пелагея Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Елена Филипова

Отец ребёнка: Кирпичников Филипп Андреев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.08.1868

Дочь: Наталья Филипова

Отец ребёнка: Кирпичников Филипп Андреев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичников Филипп Андреев

Смерть
Неизвестно