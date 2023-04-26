Кирпичникова Пелагея Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Елена Филипова
Отец ребёнка: Кирпичников Филипп Андреев
Рождение ребёнка
11.08.1868
Дочь: Наталья Филипова
Отец ребёнка: Кирпичников Филипп Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно