Огородников Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Николай Александрович

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Место рождения

Никольское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

23.09.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1872
Никольское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1894 по 1917
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1917 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.09.1919
Москва, город федерального значения Москва