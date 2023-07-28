Огородников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти23.09.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872
Место жительства
С 1894 по 1917
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1917 по 1919
Смерть
23.09.1919