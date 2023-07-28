Быкова (Тихонова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Тихонова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.05.1906 ст.

Дата смерти

10.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1906 ст.

Отец: Тихонов Михаил Григорьевич

Мать: Тихонова Анастасия Григорьевна

Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
?.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Виктор Васильевич

Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Александр Викторович

Отец ребёнка: Быков Виктор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.12.1989
Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область