Быкова (Тихонова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.05.1906 ст.
Дата смерти10.12.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
?.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Александр Викторович
Отец ребёнка: Быков Виктор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1989