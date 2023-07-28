Перовский Лев Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовский Лев Алексеевич

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Место рождения

Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.09.1792

Дата смерти

29.10.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1792
Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
По 1812
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
По 1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург