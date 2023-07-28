Перовский Лев Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1792
Дата смерти29.10.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Место жительства
По 1812
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.1856
Место жительства
По 1856