Борисоглебская (Линдрот) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисоглебская (Линдрот) Анастасия Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.08.1863

Дата смерти

23.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1863

Отец: Линдрот Николай Петрович

Мать: Линдрот Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.06.1890

Муж: Борисоглебский Сергей Алексеевич

церковь Троицкая в Полях
Рождение ребёнка
14.07.1891

Сын: Борисоглебский Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Борисоглебский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Надеждина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Борисоглебский Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.12.1943