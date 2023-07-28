Борисоглебская (Линдрот) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1863
Дата смерти23.12.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1863
Отец: Линдрот Николай Петрович
Мать: Линдрот Вера Николаевна
Бракосочетание
29.06.1890
церковь Троицкая в Полях
Рождение ребёнка
14.07.1891
Сын: Борисоглебский Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Борисоглебский Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Надеждина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Борисоглебский Сергей Алексеевич
Смерть
23.12.1943