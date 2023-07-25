Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Маслов Иван Павлович
Маслов Иван Павлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1898
Дата смерти
1899
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Починина (Маслова) Мария Назаровна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1898
Отец: не указан
Мать:
Починина Мария Назаровна
Смерть
1899
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь