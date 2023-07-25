Маслов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1898

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1898

Отец: не указан

Мать: Починина Мария Назаровна

Смерть
1899