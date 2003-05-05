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Медведева Екатерина Андреевна

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.11.1916

Дата смерти

05.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1916

Отец: Медведев Андрей Тимофеевич

Мать: Медведева Мария Васильевна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Панов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Панов Михаил Андреевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Панова-Чукавова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Панов Михаил Андреевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.02.1955

Дочь: Медведева-Ангелова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Калошин Алексей Константинович

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калошин Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Михаил Андреевич

Смерть
05.05.2003