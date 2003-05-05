Медведева Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1916
Дата смерти05.05.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1916
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Панов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Панова-Чукавова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Панов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1955
Дочь: Медведева-Ангелова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Калошин Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2003