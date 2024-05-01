Щеголева (Пешкова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щеголева) Нэлля Антоновна
Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щеголева) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич
Смерть
?.08.1948