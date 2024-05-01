Щеголева (Пешкова) Евдокия Дмитриевна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щеголева (Пешкова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.08.1948

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пешков Димитрий Егорович

Мать: Пешкова (Калинина) Василиса Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щеголева) Нэлля Антоновна

Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щеголева) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеголев Антон Дмитриевич

Смерть
?.08.1948

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