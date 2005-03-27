Мальцев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1966

Дата смерти

27.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тайтурка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.03.2005