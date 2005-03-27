Мальцев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1966
Дата смерти27.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Тайтурка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.03.2005