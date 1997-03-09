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Пауков Виктор Иванович

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

26.03.1953

Дата смерти

09.03.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

19954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.08.1976

Сын: Пауков Роман Викторович

Мать ребёнка: Паукова Надежда Александровна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1981

Сын: Пауков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Паукова Надежда Александровна

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паукова Надежда Александровна

Смерть
09.03.1997
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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