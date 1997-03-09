Пауков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения26.03.1953
Дата смерти09.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1976
Мать ребёнка: Паукова Надежда Александровна
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1981
Мать ребёнка: Паукова Надежда Александровна
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1997
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область