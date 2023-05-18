Батоян АНИ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатоян АНИ

Батоян АНИ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батоян СЕЙРАН Ашотович

Мать: Калоян Рипсик Акопи